¿Hay reconciliación con Luis Jiménez? Gala Caldirola enciende las alarmas en redes tras particulares publicaciones

La modelo española grabó una serie de historias para su cuenta de Instagram y tuvo un gesto que no pasó desapercibido para los usuarios.

Este jueves, Gala Caldirola encendió las alarmas en redes sociales tras un particular gesto que no pasó desapercibido entre los usuarios.

Esto, en medio de una serie de historias que la modelo publicó donde aparece enviando un reflexivo mensaje a sus seguidoras.





El llamativo gesto de Gala Caldirola

“Se vienen muchos proyectos muy bonitos que nunca había dejado de lado, entonces me apetecía hacerles un recordatorio”, dijo Gala en Instagram.

Sin embargo, a medida que grababa el mensaje, la modelo española nunca dejó de tocar un anillo en su mano, que sería el mismo anillo de compromiso que le dio Luis Jiménez en París.

“Independientemente de si caminas sola o acompañada o de las circunstancias, nunca te dejes de lado, nunca te olvides de qué eres capaz, de tu potencial, de no soltar tus sueños, de ir detrás de ellos”, agregó.

A medida que el registro avanza, Gala incluso muestra la joya en cámara y ahora ya no la usaría en su dedo medio como antes, sino que la posicionó en el anular.

“Eso depende solamente de ti, de nadie más, y te lo quería recordar, que todo va a estar bien, mujeres power”, concluyó, lo que encendió las alarmas entre los usuarios ante la posibilidad de una reconciliación con Luis Jiménez.

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