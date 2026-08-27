Jorge Alís será el show central de Noche Puente, evento solidario para jóvenes en educación superior

La cena solidaria se realizará el lunes 7 de septiembre en el Hotel Sheraton Santiago y celebrará los 30 años de Fundación Puente. Los fondos recaudados permitirán continuar acompañando a jóvenes para que permanezcan en la educación superior, se titulen y avancen hacia el mundo laboral.

El comediante Jorge Alís será el encargado del show de humor de Noche Puente: 30 años impulsando talentos, evento benéfico que Fundación Puente realizará el próximo lunes 7 de septiembre en el Hotel Sheraton Santiago.

La actividad será conducida por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy y contará, además, con una cena, bingo con grandes premios y diferentes sorpresas para sus asistentes.





El objetivo de Noche Puente es recaudar fondos para continuar acompañando a jóvenes que ya ingresaron a la educación superior, pero que enfrentan barreras económicas, académicas y socioemocionales que pueden poner en riesgo la continuidad de sus estudios.

A través de un acompañamiento económico, académico y psicosocial sostenido durante su trayectoria educativa, Fundación Puente busca que los estudiantes puedan permanecer en sus carreras, alcanzar la titulación e insertarse posteriormente en el mundo laboral.

Una noche de humor y solidaridad

Jorge Alís llegará a Noche Puente con un show de humor en vivo como parte de una jornada que reunirá entretención, solidaridad y distintas oportunidades para colaborar con la educación de jóvenes.

La conducción estará a cargo de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, quienes acompañarán los diferentes momentos de la noche, entre ellos la cena y el tradicional bingo de Fundación Puente.

Entre los premios habrá viajes, estadías, experiencias gastronómicas, productos y otras sorpresas aportadas por empresas colaboradoras.

Cada entrada adquirida representa también un aporte directo al trabajo que Fundación Puente desarrolla con estudiantes de educación superior.

Fundación Puente celebra 30 años

La edición de este año tendrá un significado especial, ya que Fundación Puente cumple tres décadas acompañando trayectorias educativas.

Desde 1996, más de 600 egresadas y egresados acompañados por la organización se han convertido en profesionales.

Durante 2024, el 97% de los estudiantes acompañados finalizó satisfactoriamente su período académico, resultado que refleja la importancia de entregar un apoyo integral y sostenido durante los estudios superiores.

Según la caracterización realizada por la fundación durante ese mismo año, el 87% de sus estudiantes corresponde a la primera generación de su familia en acceder a la educación superior y el 93% pertenece al 40% más vulnerable del país.

Además, aunque gran parte cuenta con gratuidad para financiar sus estudios, muchos no reciben beneficios destinados a cubrir gastos cotidianos de mantención, como transporte, alimentación o materiales académicos.

Para Fundación Puente, el acceso a la educación superior es solo el primer paso: el verdadero desafío es que los jóvenes puedan completar sus carreras y salir de ellas con un título.

¿Cómo participar en Noche Puente?

Noche Puente se realizará el lunes 7 de septiembre, entre las 19:00 y las 23:00 horas, en el Hotel Sheraton Santiago, ubicado en Providencia.

La entrada general tiene un valor de $35.000 e incluye la cena y un cartón para participar en el bingo. También se podrán adquirir packs adicionales de bingo por $15.000.

Quienes no puedan asistir, pero quieran colaborar con el trabajo de Fundación Puente, podrán realizar una donación de $10.000 mediante la alternativa “Impulsa Talento”.

Las entradas, packs de bingo y donaciones están disponibles a través de EcoPass: https://www.ecopass.cl/events/noche-puente-30-aos-impulsando-talentos/18749

Datos principales

Evento: Noche Puente: 30 años impulsando talentos

Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2026

Horario: 19:00 a 23:00 horas

Lugar: Hotel Sheraton Santiago, Providencia

Show de humor: Jorge Alís

Conducción: Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy

Entrada general: $35.000

Pack adicional de bingo: $15.000

Donación “Impulsa Talento”: $10.000

Sobre Fundación Puente

Fundación Puente es una organización sin fines de lucro que desde 1996 acompaña a jóvenes de contextos vulnerables que ya ingresaron a la educación superior, para que permanezcan en sus carreras, se titulen y avancen hacia el mundo laboral.

Su trabajo combina apoyo económico, académico y psicosocial durante toda la trayectoria educativa, reconociendo que las condiciones económicas, familiares o sociales no deben impedir que el talento de los estudiantes pueda desarrollarse.