27/ 08/ 2026 22:51

Surgen nuevos antecedentes de caso de mujer que dio a luz en autopista tras no poder pagar peaje: Empresa anunció acciones

Una mujer tuvo que dar a luz a su hijo en plena carretera debido a que, según denuncia la familia, el personal de la autopista Interportuaria del Biobío les negó el paso por no tener dinero en efectivo. A pesar de las precarias condiciones del parto, tanto la recién nacida como la madre están en buenas condiciones de salud. La empresa se comprometió a realizar un sumario para esclarecer lo ocurrido.