Eclipse Lunar hoy en Chile: Cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo la “Luna de Sangre”

Revisa a continuación todos los detalles para no perderte este evento astronómico que se robará la atención antes de que termine agosto.

Un nuevo evento astronómico se robará la atención de los últimos días de agosto. Se trata de un eclipse lunar parcial, fenómeno que permitirá ver la luna con una tonalidad rojiza.

Conocida como la “Luna de Sangre”, en esta ocasión el satélite natural quedará cubierto en más del 90% y se podrá ver desde Chile.

Cuándo y a qué hora ocurrirá el eclipse en Chile

De acuerdo con el sitio Time and Date, el eclipse iniciará a las 21:23 horas de este jueves 27 de agosto .

Sin embargo, deberán pasar algunas horas para que el evento pueda ser captado en toda su magnitud.

A continuación te damos el detalle de a qué hora podrá verse el eclipse lunar:

Inicio del eclipse penumbral : Jueves 27 a las 21:23 horas.

: Jueves 27 a las 21:23 horas. Inicio de la fase parcial : Jueves 27 a las 22:33 horas.

: Jueves 27 a las 22:33 horas. Punto máximo : Viernes 28 a las 00:12 horas.

: Viernes 28 a las 00:12 horas. Fin del evento: Viernes 28 a las 03:01 horas.





Cómo ver el Eclipse Lunar Parcial en Chile

Si no quieres perderte la Luna de Sangre, te recomendamos buscar un lugar con baja contaminación lumínica.

Además, no necesitarás de telescopios o binoculares para vivir esta experiencia.

Cabe destacar que eventos climáticos como el cielo nublado podrían evitar que se aprecie con claridad esta luna rojiza.