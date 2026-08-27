Busca corregir vacíos legales: Las claves del proyecto del Gobierno para endurecer penas por VIF

El proyecto, que ya fue ingresado al Congreso, pretende ampliar las facultades de la Seguridad Municipal para colaborar con la fiscalización de las medidas cautelares.

El Gobierno ingresó este jueves a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley que busca entregar protección permanente a las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) y endurecer las penas para infractores.

Se trata de Cautelares Reforzadas, una iniciativa que pretende fortalecer la continuidad de los procesos, mejorar la supervisión de cautelares e incorporar herramientas que hagan frente a la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres.

“Este proyecto propone establecer mayores consecuencias para quienes incumplan las medidas cautelares o mal utilicen y destruyan un dispositivo de monitoreo telemático”, explicó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín.

Los puntos del proyecto Cautelares Reforzadas

Entre los puntos claves de la iniciativa se encuentra la ampliación de las facultades de la Seguridad Municipal para colaborar con la fiscalización de las medidas cautelares.

Revisa los puntos del proyecto:

Incorpora una nueva medida cautelar para prohibir el hostigamiento de la víctima o sus hijos , a través de cualquier medio, incluidos espacios digitales.

, a través de cualquier medio, incluidos espacios digitales. Permite continuidad de la protección ante posibles cambios en tribunales .

. Amplía las facultades de inspectores de seguridad municipal para colaborar en el control de estas medidas.

para colaborar en el control de estas medidas. Endurece consecuencias ante el incumplimiento de medidas cautelares.

de medidas cautelares. Establece designación de jueces preferentes en materias de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer en razón de su género.





Iniciativa busca corregir vacío legal

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, sostuvo que la iniciativa busca corregir el vacío legal que deja desprotegidas a las mujeres cuando las causas se derivan desde el Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía.

“En ese paso en que se discuten muchas veces cuestiones de orden técnico, como es la contienda de competencia entre los tribunales de justicia, pueda la mujer estar tranquila de que la medida cautelar decretada en uno o en otro tribunal va a seguir vigente durante ese tiempo de discusión, muchas veces de orden jurídico”, detalló.

En 2024, el último informe de femicidios registró que el 20,8% de los femicidas que tenían medidas cautelares incumplieron sus sanciones al momento de cometer un delito mayor.