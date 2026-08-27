Detienen en Perú al acusado de femicidio frustrado que prendió fuego a expareja: Huyó por los balcones

El hombre prendió fuego a su expareja y la sobrina de ella y luego escapó por los balcones de los departamentos desde el piso 17.

Un ciudadano venezolano fue detenido en Perú como autor de un femicidio frustrado ocurrido el pasado 4 de agosto en Santiago Centro.

El hombre llegó hasta el domicilio de su expareja, ubicado en la calle Santa Elena, e irrumpió en su casa con dos bidones de combustible.

El sujeto procedió a rociar a la muje r de 30 años y su sobrina que la acompañaba, para luego prenderle fuego al interior del departamento.





Las dos víctimas resultaron con quemaduras de diversa gravedad y fueron auxiliadas por los mismo vecinos para luego ser trasladadas hasta un centro asistencial.

La víctima que resultó con mayores heridas terminó con el 22% de cuerpo con quemaduras.

Huyó por balcones y escapó a Perú

Tras su cometido, el hombre huyó por los balcones del edificio de departamento, bajando a toda velocidad desde el piso 17.

Personal de OS9 de Carabineros inició una investigación para dar con su paradero y, tras escuchas telefónicas, lograron encontrarlo en Lima, Perú, en coordinación la Policía Nacional de ese país y la Interpol.

“Producto de técnica especial de investigación, pudimos dar cuenta, pudimos posicionarlo ya en el extranjero, en este caso, en el país de Perú, solicitando al Ministerio Público la respectiva alerta internacional de alerta roja para su captura internacional”, informaron desde Carabineros.