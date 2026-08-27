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Ráfagas de hasta 120 km/h: Alerta en cuatro regiones del país por fuertes vientos hasta el domingo

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, esta “corriente en chorro” afectará en diferentes zonas del norte del país. Revisa a continuación el detalle de la alerta.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles una alerta para cuatro regiones del país por viento moderado a fuerte, fenómeno que traerá ráfagas de hasta 120 km/hr., según el sector.

En concreto, los lugares afectados por esta condición sinóptica de “corriente en chorro” serán las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Según indicó el organismo, este evento se mantendrá activo hasta la noche del domingo 30 de agosto.

A continuación te dejamos el detalle de los vientos anunciados para cada zona:

Región de Tarapacá

  • Domingo 30 en sector Cordillera: Vientos de 80–100 km/h.

Región de Antofagasta

  • Viernes 29 en sector Cordillera de la Costa: Vientos de 80–100 km/h.
    • Sábado 29: Vientos de 80–100 km/h.
    • Domingo 30: Vientos de 80–100 km/h.
  • Viernes 29 en sector Cordillera: Vientos de 60–80 km/h con rachas hasta 90 km/h.
    • Sábado 29: Vientos de 60–80 km/h con rachas hasta 90 km/h.
    • Domingo 30: Vientos de 80–100 km/h.
  • Domingo 30 en sector Precordillera Alto Loa: Vientos de 60–80 km/h con rachas hasta 90 km/h.
  • Domingo 30 en sector Precordillera Salar: Vientos de 60–80 km/h.

Región de Atacama

  • Jueves 27 en sector Cordillera: Vientos de 100–120 km/h.
  • Viernes 28 en sector Cordillera: Vientos de 100–120 km/h.
  • Sábado 29 en sector Cordillera: Vientos de 100–120 km/h.
  • Domingo 30 en sector Cordillera: Vientos de 100–120 km/h.

Región de Coquimbo

  • Viernes 28 en sector Cordillera: Vientos de 40–60 km/h con rachas hasta 90 km/h.
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