Ráfagas de hasta 120 km/h: Alerta en cuatro regiones del país por fuertes vientos hasta el domingo

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, esta “corriente en chorro” afectará en diferentes zonas del norte del país. Revisa a continuación el detalle de la alerta.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles una alerta para cuatro regiones del país por viento moderado a fuerte, fenómeno que traerá ráfagas de hasta 120 km/hr., según el sector.

En concreto, los lugares afectados por esta condición sinóptica de “corriente en chorro” serán las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.





Según indicó el organismo, este evento se mantendrá activo hasta la noche del domingo 30 de agosto.

A continuación te dejamos el detalle de los vientos anunciados para cada zona:

Región de Tarapacá

Domingo 30 en sector Cordillera: Vientos de 80–100 km/h.

Región de Antofagasta

Viernes 29 en sector Cordillera de la Costa: Vientos de 80 –100 km/h. Sábado 29: Vientos de 80–100 km/h. Domingo 30: Vientos de 80–100 km/h.

en sector Cordillera de la Costa: Vientos de Viernes 29 en sector Cordillera: Vientos de 60–80 km/h con rachas hasta 90 km/h. Sábado 29: Vientos de 60–80 km/h con rachas hasta 90 km/h. Domingo 30: Vientos de 80–100 km/h.

en sector Cordillera: Vientos de 60–80 km/h con rachas hasta 90 km/h. Domingo 30 en sector Precordillera Alto Loa: Vientos de 60–80 km/h con rachas hasta 90 km/h.

en sector Precordillera Alto Loa: Vientos de 60–80 km/h con rachas hasta 90 km/h. Domingo 30 en sector Precordillera Salar: Vientos de 60–80 km/h.

Región de Atacama

Jueves 27 en sector Cordillera: Vientos de 100–120 km/h.

en sector Cordillera: Vientos de 100–120 km/h. Viernes 28 en sector Cordillera: Vientos de 100–120 km/h.

en sector Cordillera: Vientos de 100–120 km/h. Sábado 29 en sector Cordillera: Vientos de 100–120 km/h.

en sector Cordillera: Vientos de 100–120 km/h. Domingo 30 en sector Cordillera: Vientos de 100–120 km/h.

Región de Coquimbo