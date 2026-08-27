Cony Capelli sufrió problema de salud y hasta afectó su rostro: “Se me empezó a cerrar la garganta”

La bailarina tuvo un pequeño descuido en casa de su amiga y sufrió una fuerte reacción alérgica que la dejó con su cara inflamada.

Cony Capelli sufrió un inesperado problema de salud, pero se lo tomó con humor y dejó registro del momento en sus redes sociales.

La bailarina compartió los detalles en sus historias de Instagram, donde relató que debido a un serio olvido tuvo una fuerte reacción alérgica.

Una amiga invitó a almorzar a la finalista de Fiebre de Baile durante la tarde del miércoles, sin embargo en su casa había un gato, animal al que Capelli es muy alérgica .





“Mi mejor amiga tiene gatos y se me fue por completo que soy alérgica. Si me quedo en el lugar, se me empiezan a cerrar las vías respiratorias. La verdad se me fue por completo jajaja. Pude comer, pero a qué costo señores”, reveló.

Cony Capelli mostró consecuencias de fuerte alergia

Cony Capelli contó que la mayor complicación la sufrió su rostro, ya que a penas entró a la casa de su amiga sus ojos comenzaron a picarle y se inflamaron.

“Este ojo está hinchado hasta acá y a este le salieron unas pelotitas… No puedo ser tan quemada”, relató entre risas.

De todas maneras, explicó que esto es algo que le ocurre con frecuencia debido a su alergia a los gatos e incluso se animó a compartir un meme con su cara.

“Ya me ha pasado antes, el tema es que no puedo quedarme una casa donde haya gatos. Llegué donde mi amiga y empecé a cachar y me fui porque se me empezó a cerrar la garganta… Ahora estoy súper bien”, aseguró.