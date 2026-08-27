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Cony Capelli sufrió problema de salud y hasta afectó su rostro: “Se me empezó a cerrar la garganta”

La bailarina tuvo un pequeño descuido en casa de su amiga y sufrió una fuerte reacción alérgica que la dejó con su cara inflamada.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Cony Capelli sufrió un inesperado problema de salud, pero se lo tomó con humor y dejó registro del momento en sus redes sociales.

La bailarina compartió los detalles en sus historias de Instagram, donde relató que debido a un serio olvido tuvo una fuerte reacción alérgica.

Una amiga invitó a almorzar a la finalista de Fiebre de Baile durante la tarde del miércoles, sin embargo en su casa había un gato, animal al que Capelli es muy alérgica.

“Mi mejor amiga tiene gatos y se me fue por completo que soy alérgica. Si me quedo en el lugar, se me empiezan a cerrar las vías respiratorias. La verdad se me fue por completo jajaja. Pude comer, pero a qué costo señores”, reveló. 

Cony Capelli mostró consecuencias de fuerte alergia

Cony Capelli contó que la mayor complicación la sufrió su rostro, ya que a penas entró a  la casa de su amiga sus ojos comenzaron a picarle y se inflamaron.

Este ojo está hinchado hasta acá y a este le salieron unas pelotitas… No puedo ser tan quemada”, relató entre risas.

De todas maneras, explicó que esto es algo que le ocurre con frecuencia debido a su alergia a los gatos e incluso se animó a compartir un meme con su cara.

“Ya me ha pasado antes, el tema es que no puedo quedarme una casa donde haya gatos. Llegué donde mi amiga y empecé a cachar y me fui porque se me empezó a cerrar la garganta… Ahora estoy súper bien”, aseguró.

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