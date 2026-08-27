Exfuncionarios grabados teniendo relaciones en Vitacura piden $200 millones: Acusan “daño moral”

El tribunal solicitó la realización de un peritaje psicológico para determinar la eventual afectación a la salud mental de ambos trabajadores.

Un total de $200 millones piden los dos exfuncionarios destituidos por la Municipalidad de Vitacura tras ser sorprendidos manteniendo relaciones sexuales al interior del edificio consistorial.

La acción contra el municipio liderado por Camila Merino (Evópoli) se reinició la semana pasada tras una fallida audiencia de conciliación, pues la parte demandante afirmó no buscar un acuerdo extrajudicial.

Ambas demandas laborales fueron interpuestas el pasado 18 de diciembre ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo, donde acusan “daño moral” y buscan, entre otros puntos, publicaciones para “reparar su honra”.

Acusan sicológico y trastornos de ansiedad

En una de las demandas, uno de los demandantes reconoce el “daño sicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios y demás vulneraciones laborales a las que he sido sometido por la actual gestión edilicia”.

Esto, a su vez, asegura que ha afectado “notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados“.

Por lo mismo, el tribunal ordenó realizar un peritaje psicológico para establecer si sufrieron el “daño moral” que alegan en la acción judicial, informó Las Últimas Noticias.

El 1° Juzgado de Letras del Trabajo designó a la psicóloga Pamela Díaz Contreras para evaluar una eventual afectación a la salud mental de los exfuncionarios derivada de los hechos y de las situaciones posteriores al caso.

Juicio laboral será a fines de 2027

Vale recordar que el caso acaparó titulares tras la viralización de un video, grabado desde la calle, en el que ambos aparecen manteniendo relaciones sexuales. Un sumario administrativo terminó con la destitución de los dos trabajadores.

Sin emabargo, los demandantes acusan que la alcaldesa Merino se formó una opinión sobre la eventual destitución antes que concluyera el sumario y, para ello, tienen como prueba una entrevista radial de la jefa comunal.

Además del pago de la indemnización, solicitan publicaciones para reparar su honra y reconocer una eventual vulneración de su integridad psíquica. El juicio laboral quedó fijado para el 27 de noviembre de 2027.