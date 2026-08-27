Habría 69 enfermos: Investigan masivo brote gastrointestinal en cárcel de Puerto Montt

Las autoridades sanitarias analizan el agua y los alimentos del centro penitenciario para definir el origen de la enfermedad.

Durante las últimas horas se dio a conocer una intoxicación masiva en el Complejo Penitenciario Alto Bonito, en Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

Este virus gastrointestinal ha afectado, hasta el momento, a 69 personas entre funcionarios de Gendarmería, trabajadores de la empresa concesionaria, de la inspección fiscal y la población penal.





Qué dijo Seremi de Salud tras brote gastrointestinal en cárcel de Puerto Montt

Según consignó Biobio Chile, tras el incremento de enfermos del estómago se dio aviso a las autoridades sanitarias para tomar muestras del agua y la comida.

Lo anterior para identificar si la enfermedad era de carácter viral o por transmisión de líquidos/comestibles.

El seremi de Salud (s), Alex Oyarzo, informó que los síntomas que se repiten entre los afectados son “náuseas, dolor abdominal, vómitos, cefalea, sensación febril”.

Debido a esto último es que se decidió mantener a los enfermos “en semiaislamiento con restricciones alimentarias propias de la condición clínica“.