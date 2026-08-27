Detienen a dueña de criadero clandestino en Santiago: 15 perritos fueron encontrados en mal estado

La diligencia estuvo a cargo de la Bidema de la PDI, luego de denuncias anónimas realizadas por vecinos debido a los fuertes olores y ladridos provenientes del domicilio allanado.

Una mujer fue detenida tras un operativo de la PDI en un inmueble de Santiago que funcionaba como un criadero clandestino de perros.

En el lugar fueron encontrados 15 animales en malas condiciones y viviendo en espacios reducidos.

La diligencia estuvo a cargo de la Bidema de la PDI, luego de denuncias anónimas realizadas por vecinos debido a los fuertes olores y ladridos provenientes del domicilio allanado.

Personal veterinario revisó a los animales y detectó casos de deshidratación, dermatitis y problemas dentales, además de conductas asociadas al estrés. Algunos se encontraban en jaulas de aproximadamente un metro por un metro, junto a fecas y orina.

Entre los perros había cerca de 12 Yorkshire, tres Pug y un Boxer . La policía también encontró boletas, documentación del Kennel Club y otros antecedentes que podrían acreditar la reproducción y venta de los animales.





La versión de la dueña de criadero clandestino

La dueña, que fue detenida por maltrato animal flagrante por omisión, aseguró que los perros “son mi familia y no crean que estaban mal”.

“Tienen que verlos a todos, porque hay algunos que no tienen chip y hay varios que tengo que esterilizar y dar en adopción“, comentó la mujer.

Al ser consultada sobre las condiciones de los animales, sostuvo que “son mi familia y le doy la mejor calidad de vida que puedo”.

Los animales fueron retirados del lugar y quedaron bajo el cuidado de una fundación, donde recibirán atención veterinaria antes de una eventual adopción.