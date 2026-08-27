Flor de Rap enfureció a fans de Paloma Mami con polémicos dichos: “No fue tan difícil para ella”
Durante su participación en un podcast, la rapera fue consultada por aquellos artistas que considera que tienen más reconocimiento del que merecen. Tras algunos segundos de duda, respondió: “Paloma Mami”.
Flor de Rap generó comentarios divididos en redes sociales tras referirse a Paloma Mami y asegurar que, a su juicio, estaría sobrevalorada en la industria musical.
Durante su participación en el podcast de Revista Sarah, conducido por Tanza Varela, la rapera fue consultada por aquellos artistas que considera que tienen más reconocimiento del que merecen. Tras algunos segundos de duda, respondió: “Paloma Mami”.
La artista rápidamente aclaró que sus palabras no tenían como intención desconocer el talento de la intérprete de Not Steady.
“La amo, me encanta, creo que es muy talentosa, canta increíble, muy bonito, pero creo que, claro, no fue tan difícil para ella”, sostuvo.
Los polémicos dichos de Flor de Rap sobre Paloma Mami
En esa línea, cuestionó la actual actividad de Paloma y comparó su situación con la de otros artistas que buscan constantemente oportunidades para consolidar sus carreras.
“Creo que tiene demasiado reconocimiento y creo que quizás no está tan activa, ni en redes, ni con canciones”, señaló. Luego agregó: “Para uno que está todo el día craneando cómo triunfar y que te llamen de las cosas y que te vaya bien como a ella”.
Pese a sus críticas, la cantante enfatizó que no considera que su colega no merezca su éxito. “Lo debe merecer también. No estoy diciendo que no lo merece, pero, respondiendo a tu pregunta, creo que ella”, afirmó.
Los comentario-s de Flor de Rap desataron la furia de los fans de Paloma Mami, quienes criticaron duramente a la rapera. “Aguante las cabras (excepto cuando son más exitosas que yo)”, “qué pasivo-agresivo el halago”, “doble discurso” y “te me caíste”, fueron parte de las reacciones.
Flor de Rap talks about Paloma Mami, regarding who she thinks is the most overrated Chilean urban artist.
“No fue tan difícil para ella y tiene demasiado reconocimiento (..) para uno que esta todo el día craneando como triunfar, a ella se le dio más fácil.” pic.twitter.com/QT8fznU074
— Paloma Mami Stats 𓂀 (@PalomaMamiStats) August 26, 2026