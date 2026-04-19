“¡Aguante las cabras!”: Así nació la viral frase de Blue Mary y Flor de Rap

Las cantantes regrabaron una canción del 2024, lo que derivó en una ola de videos graciosos en internet.

Durante esta semana se volvió viral en redes sociales un audio en el que las cantantes chilenas Blue Mary y Flor de Rap están grabando una canción.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase “aguante las cabras”, que pareciera haber surgido de forma espontánea de la locutora radial y que rápidamente desató una ola de videos con cabras (animales) en distintas plataformas. Incluso, varias marcas se sumaron a la tendencia utilizando el popular dicho.

Ahora, Mari Almazabar, nombre real de la comunicadora, reveló cómo se le ocurrió esta frase y a quién estaba dirigido en particular, ya que hasta la municipalidad de Las Cabras se habría sentido aludida al respecto.





De dónde nace el “Aguante las cabras”

“Aguante las cabras, aguante el fútbol femenino. Somos poderosas, hacemos lo que queremos, ando con la más poderosa de todas, Flor de Rap, la mamá de tu mamá, tú sabes“, es la arenga oficial que subieron las cantantes a Instagram hace algunos días, como previo al estreno de Wacha, vo dale.

En conversación con LUN, Blue Mary reveló que “con la Flor jugamos a la pelota de forma lúdica, para pasarlo bien, hace algunos años. Un día después de una pichanga en febrero del 2024 nos pasamos al estudio e hicimos esta canción“.

“La tuvimos guardada todo este tiempo porque estaba en proyectos distintos, pero ahora regrabamos (…) porque a las cabras futboleras les faltaba un himno“, añadió.





Respecto a la frase en particular que se hizo viral, explicó: “Ese audio del viral es cuando estábamos en el estudio regrabando y yo empecé a hacer las pautas, que no es parte de la letra, sino que es algo que hacen los cantantes urbanos y que ponen al inicio o final de sus canciones”.

“Yo muy metida en mi volada y ahí salió ‘aguante las cabras’“, indicó la locutora, confesando que ya conversó con su abogada para convertir la frase en su marca para seguir usándola y para que “otros no abusen de ella”.

Video Viral: