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Terremoto 7.8 sacude Filipinas: SHOA descarta amenaza de tsunami en costas chilenas

A través de su cuenta oficial de X, el organismo detalló que la situación también está siendo monitoreada por parte del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC).

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Durante la tarde de este domingo, Senapred informó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) se encuentra evaluando la posibilidad de tsunami para las costas chilenas tras el fuerte sismo 7.8 registrado al sur de General Santos, Filipinas.

A través de su cuenta oficial de X, el organismo detalló que la situación también está siendo monitoreada por parte del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC).

“SHOA indica que las características del #Sismo magnitud 8.2 localizado a 49 kilómetros al sur de General Santos, #Filipinas, se encuentran en evaluación por parte del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y el #Shoa“, señaló Senapred.

Agregando que “una vez finalizado el proceso de modelación y análisis, se informará la posibilidad de amenaza de tsunami para las costas de Chile”. 

ACTUALIZACIÓN | “No reúne las condiciones”: SHOA descarta amenaza de tsunami en costas chilenas

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