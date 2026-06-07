Zúmbale Primo se arrepiente de show en campaña del pdte. Kast: “El peor error de nuestra carrera”

El popular grupo tropical ranchero se presentó en noviembre de 2025 en el cierre de campaña del entonces candidato republicano. A varios meses de la controversia, uno de sus líderes aseguró que “nunca más” participarán en eventos de este tipo.

Alex Muñoz, líder del grupo musical Zúmbale Primo, expresó su arrepentimiento por la participación del conjunto en el cierre de campaña del ahora presidente José Antonio Kast.

El evento, desarrollado en noviembre de 2025 en Movistar Arena, contó con la presencia de la agrupación tropical ranchera, lo que generó opiniones divididas entre sus seguidores.

“Pucha, la cagamos. No tuvimos que haber tocado ahí”, sinceró de entrada Muñoz en entrevista con radio BioBío. “Nosotros no lo analizamos, no nos pegamos el cacho”, aseguró.

En ese sentido, el integrante sostuvo que este concierto lo vieron como una fecha más de su agenda y no midieron la controversia que se podía a generar en redes sociales.





“Dijimos: ‘hay que ir a tocar allá, tocamos y nos vamos’, y así fue. Entonces, igual es fome porque la gente dio por el hecho de que nosotros apoyamos la candidatura o la campaña“.

“Yo creo que hay tres mil hectáreas de diferencia entre apoyar y trabajar, porque si nosotros hubiésemos ido a apoyar, no le cobramos y vamos gratis”, precisó después.

“El peor error de nuestra carrera”

En esa misma línea, el animador del grupo Zúmbale Primo explicó que “si apoyamos, nosotros hubiésemos estado con pancartas, lo subimos a las redes sociales, vamos y tocamos gratis, andamos con el candidato… pero no fue así”.

“¿Volverían a aceptar una invitación así?”, le preguntaron, a lo que el músico confesó: “No, lo hemos conversado por supuesto, y no, nunca más en la vida. Si fue el peor error de nuestra carrera haber tomado esa decisión”.

“Nosotros andábamos en la gira Teletón y sabíamos que teníamos que ir a tocar allá (al cierre de campaña) y de repente empiezan los mensajes en las redes sociales. Ahí nos cayó recién la teja de que la cagamos. Pero ahí, cuando ya estaba todo hecho y había contratos firmados por parte de nuestro representante”, dijo al citado medio.

Finalmente, Muñoz aseguró que “los músicos bien poco supimos; para nosotros siempre fue un evento más, pero lapidario”.