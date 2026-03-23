“Uno se lo cuestiona”: Animador de Zúmbale Primo se refirió a polémica presentación en campaña de José Antonio Kast

El cofundador de la agrupación dejó en claro que no volverán a aceptar una presentación vinculada a una instancia política.

Alex Muñoz, cofundador y animador del grupo Zúmbale Primo, se refirió por primera vez a la polémica que generó la presentación del grupo en el acto de campaña del presidente José Antonio Kast.

Muñoz dejó en claro que la agrupación no tiene una ideología política y que no está en sus planes volver a presentarse en una instancia como esta.





El mea culpa de Zúmbale Primo

“Es innegable que afecta ver tantos comentarios negativos, muchos insultos. Veníamos de una carrera intachable, donde en redes sociales solo recibíamos cariño, y de repente pasó todo esto”, comentó Muñoz en conversación con Página 7.

En esa misma línea, admitió que “obviamente uno se lo cuestiona (…) Si volveríamos a presentarnos en una actividad política, es un rotundo no. Fue una experiencia mala tener que vivir todo esto”.

El animador de Zúmbale Primo dejó en claro que “cada integrante tiene pensamientos distintos, pero como grupo somos apolíticos. Zúmbale Primo no tiene color político; el único idioma que hablamos es el de la música y no queremos ir más allá de eso”.

Finalmente, Alex fue consultado sobre la posibilidad de asistir al Festival de Viña del Mar y contestó: “No sabemos, pero si Dios quiere que estemos ahí, créannos que estamos preparados al 100% para ese escenario, como para cualquier otro”.