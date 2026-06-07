“Operación Tokio”: Decretan prisión preventiva para 14 imputados vinculados al Tren de Aragua

Entre los formalizados, se encuentra el ejecutivo bancario de 33 años, José Carlos Pérez Asencio, acusado de integrar la asociación criminal.

Tras más de 10 horas de audiencia, la justicia decretó prisión preventiva para 14 de los 17 imputados en la denominada Operación Tokio, investigación que apunta al brazo financiero de una célula del Tren de Aragua en Chile.

Los otros tres acusados quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad. Además, el tribunal fijó un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación por asociación ilícita, lavado de activos, extorsión y contrabando.

Entre los formalizados, se encuentra el ejecutivo bancario de 33 años, José Carlos Pérez Asencio, acusado de integrar la asociación criminal y participar en dichas maniobras de lavado de activos.

De acuerdo a los primeros antecedentes recopilados, el funcionario habría facilitado el movimiento de fondos mediante empresas de fachada y cuentas bancarias. Solo a través de ocho cuentas habría canalizado cerca de $400 millones.





“Operación Tokio”: Decretan prisión preventiva para 14 imputados por red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua

Uno de los antecedentes más relevantes expuestos por la Fiscalía fue el congelamiento simultáneo de cuentas bancarias y criptoactivos vinculados a la organización. La defensa de uno de los imputados aseguró que existirían cerca de $58 mil millones en criptomonedas.

Sin embargo, el Ministerio Público señaló que, por ahora, solo existe certeza de una cuenta con alrededor de $380 millones congelados.