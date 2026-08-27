Joven chilena impactó al mostrar resultado de esperada cirugía tras reunir $38 millones

A través de TikTok, Claudia Yasmín, quien se hizo conocida por visibilizar su diagnóstico de Síndrome de Treacher Collins, compartió el resultado de la intervención quirúrgica.

Claudia Yasmín, la joven chilena que se hizo conocida por visibilizar su diagnóstico de síndrome de Treacher Collins y emprender una campaña para reunir $38 millones para una compleja cirugía, compartió una emotiva actualización sobre su estado de salud.

A través de TikTok, mostró el resultado de la intervención a la que finalmente pudo someterse gracias al apoyo recibido durante el último año.

En un video publicado en sus redes sociales, Claudia exhibió el antes y después de la operación y reflexionó sobre el largo camino que recorrió antes de llegar a este momento.

El emotivo relato de joven chilena tras cirugía

“Viví gran parte de mi vida con incertidumbre. Sabía que necesitaba una solución y pasé años en hospitales esperándola , sin saber que el procedimiento que me proponían podía incluso empeorar mi condición”, relató.

Claudia también recordó las dificultades que enfrentó debido a las consecuencias de la enfermedad. “Viví escondiéndome, aprendiendo a ignorar las miradas y a hacer como si no me diera cuenta de que las personas me observaban”, confesó.

Además, explicó: “Ustedes van a ver que cambió mi cara, pero para mí el resultado significa mucho más: respirar mejor, poder comer normalmente, dormir sin ahogarme y, por primera vez, despertar realmente descansada”, señaló.

Además, reconoció que ahora enfrenta un nuevo proceso de adaptación personal. “Durante toda mi vida aprendí a vivir con un rostro y hoy estoy aprendiendo a reconocerme en uno nuevo. Y este es mi resultado ”, expresó.

Cabe recordar que Claudia se volvió viral a mediados de 2025 al contar las dificultades que enfrentaba producto del síndrome de Treacher Collins, una condición genética que afecta el desarrollo de los huesos y tejidos del rostro.