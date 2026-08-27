Roban camión de alimentos Junaeb afuera de colegio en Pudahuel: Dispararon entre escolares y apoderados

El director del estacionamiento educacional aseguró que el robo podría haber sido por “dato”, ya que conocían el horario, la ruta y otros detalles del camión.

La mañana de este jueves se registró un violento asalto a un camión de alimentos de Junaeb en la comuna de Pudahuel.

La grave situación se llevó a cabo a las afueras de la escuela Alexander Graham Bell, luego de que, desde un vehículo particular, se bajaran sujetos armados y encañonaran a los encargados de transportar las colaciones y raciones de alimentos del colegio.

Qué se sabe del violento asalto en Pudahuel

El hecho ocurrió alrededor de las 07:25 horas de este jueves cuando, aparentemente, dos antisociales llegaron en un vehículo e intimidaron al conductor y a su acompañante para tomar control del camión.

Ignacio Tobar, director del colegio afectando, detalló a Radio ADN que “hay disparos al aire mientras afuera habían apoderados y niños esperando el ingreso”.





Respecto a las víctimas y los alimentos robados, el conductor y el pioneta fueron abandonados por el camino, mientras que el camión fue hallado en el sector Camino El Noviciado sin la carga.

Sin embargo, personal de Carabineros ubicó parte de la mercancía en el sector El Maitén, en Maipú, sin embargo, se desconoce el paradero de los asaltantes.

Tras la violenta situación, el director aseguró que no hay personas con lesiones físicas, además, aseguró que tienen stock de emergencia para darle alimentación a los estudiantes mientras se gestione otro cargamento.

Por otro lado, Tobar cuestionó que se tratara de un robo al azar: “Nos deja la impresión que fue algún tema de dato, porque sabían el horario del camión, sabían dónde llegaba, sabían la ruta que seguía. No fue como al azar”.