Alertan por posibilidad de trombas marinas para cinco regiones desde este jueves

El aviso rige desde este jueves 27 hasta el sábado 29 de agosto para el sector oceánico y costero entre las regiones del Maule y Los Ríos.

El Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso especial ante la posibilidad de que se formen trombas marinas entre las regiones del Maule y Los Ríos.

El anuncio se emitió debido a que el organismo señaló que existe la posiblidad de “ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas”.

El aviso meteorológico rige desde este jueves 27 hasta el sábado 29 de agosto para el sector oceánico y costero.





Horario y regiones afectadas con posibles trombas marinas

Las regiones que podrían verse afectadas con trombas marinas entre el jueves 27 y sábado 29 son:

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

El primer aviso se registrará este jueves 27 en el sector costero entre las regiones del Biobío y Los Ríos, con el periodo de mayor atención previsto entre las 14:00 y las 21:00 horas.

Para el viernes 28, la probabilidad se extenderá desde Maule hasta Los Ríos, también en sectores costeros entre las 12:00 y las 21:00 horas.

El sábado 29, las trombas marinas podrían presentarse en la zona costera entre Maule y La Araucanía, con especial atención entre las 05:00 y las 14:00 horas.

Desde el Servicio Meteorológico de la Armada entregaron recomendaciones ante los eventuales cambios en las condiciones climática y, en específico, ante la probabilidad de desarrollo de trombas marinas aconsejaron suspender toda faena en el mar y alejarse lo más posible del fenómeno.