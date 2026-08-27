Bono al Trabajo de la Mujer 2026: Esta es la fecha del pago anual y quiénes pueden recibir los $678 mil
Esta será la última vez que las beneficiarias pueden acceder al pago de este beneficio, ya que ahora entrará en vigencia el nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE).
Durante agosto, las beneficiarias pueden acceder al pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM).
El beneficio está dirigido a mujeres de entre 25 y 59 años y 11 meses, y busca entregar un apoyo económico que contribuya a mejorar sus ingresos.
Las beneficiarias pudieron optar por recibir el aporte mediante pagos mensuales o a través de un pago único anual con fecha de entrega para este mes.
Cuándo se entega último pago anual del BTM
El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se realizará el lunes 31 de agosto, a través del Sence.
Cabe recordar que este será el último pago del BTM, debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), que unificará el Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.
Montos que entrega el Bono al Trabajo de la Mujer
El monto que reciben las beneficiarias se determina de acuerdo con tres tramos, establecidos según la renta que obtuvieron durante 2025:
- A: Si tu renta anual en 2025 fue igual o inferior a $3.390.130, recibirás desde $1 a $678.028
- B: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $3.390.139 y $4.237.674, recibirás cerca de $678.028
- C: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $4.237.674 y $7.627.812, recibirás desde $678.028 a $1
Requisitos: ¿Quiénes reciben el pago anual?
Para recibir el pago anual del Bono al Trabajo de la mujer, las beneficiarias deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener entre 25 y 59 años de edad (59 años con 11 meses).
- Estar trabajando de manera dependiente o independiente.
- Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares).
- Pago anual: Para recibir pago anual debe percibir una renta bruta anual inferior a $$7.948.180.
- Tener cotizaciones al día.
- No trabajar en una Institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.
- No registrar una solicitud vigente en el Bono al Empleo Joven.