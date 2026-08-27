Gobierno repone gabinete de la Primera Dama eliminado por Boric: Prestará asesoría a Pía Adriasola

La administración del presidente José Antonio Kast revierte formalmente uno de los cambios realizados durante el gobierno anterior respecto del rol institucional de la pareja del mandatario.

La Presidencia de la República reincorporó formalmente el Gabinete Primera Dama a su estructura institucional. La repartición había sido eliminada a fines de 2022 durante el gobierno de Gabriel Boric, como parte de la reformulación del rol impulsada por Irina Karamanos.

La nueva instancia prestará asesoría y apoyo a Pía Adriasola , esposa del presidente José Antonio Kast.

La medida quedó establecida mediante la resolución exenta N°391 de la Dirección Administrativa de la Presidencia, fechada el 13 de mayo de 2026. El documento fue solicitado vía Transparencia por Ex-Ante, medio que dio a conocer los detalles de la decisión.

La resolución modifica la estructura y funciones de la Presidencia establecidas originalmente en un documento de 2018.

En ella se recuerda que la estructura original contemplaba el denominado “Gabinete Primera Dama”. Sin embargo, esta repartición fue eliminada mediante la resolución exenta N°1425 de 2022.

De esta manera, la administración del presidente Kast revierte formalmente uno de los cambios realizados durante el gobierno anterior respecto del rol institucional de la pareja del presidente.

¿Qué funciones tendrá el nuevo gabinete?

De acuerdo con la resolución, el Gabinete Primera Dama tendrá como misión “prestar asesoría a la Primera Dama en todas sus actividades oficiales, sociales y culturales”.

Entre sus funciones estará la elaboración y seguimiento de iniciativas relacionadas con mujer, infancia, familia y adultos mayores. También deberá participar en la “articulación de proyectos sociales y culturales”.





A esto se suma la “colaboración con entidades públicas y privadas” en las actividades que desarrolle la Primera Dama, en coordinación con los organismos del Estado correspondientes.

El gabinete también prestará apoyo en la “elaboración de discursos y presentaciones”.

Además, tendrá participación en las actividades oficiales nacionales e internacionales de carácter protocolar de la Primera Dama.

La resolución fue suscrita por el director administrativo de la Presidencia, Julio Feres Rebolledo.

El cambio impulsado durante el gobierno de Boric

La eliminación del gabinete se concretó durante la administración de Gabriel Boric, en el marco de la reformulación del rol de la Primera Dama impulsada por Irina Karamanos.

En diciembre de 2022, Karamanos oficializó su salida del Ejecutivo y se concretó el cierre de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia.

Con ello terminó también el equipo de asesores directos asociado a la Primera Dama.

Paralelamente, las fundaciones que tradicionalmente eran encabezadas por la pareja del presidente comenzaron a quedar vinculadas a distintos ministerios.

En ese momento, Boric calificó la decisión como un “avance importante” y sostuvo que con ella se cumplía un compromiso de “modernización institucional”.