Lluvias continúan este jueves en Santiago: Revisa a qué hora comienzan y en qué sectores

Andrés Moncada detalló que para esta tarde el sector oriente de la capital será el más afectado con la caída de agua, aunque el centro de la capital también espera recibir algunas gotas.

Las lluvias se mantendrán presentes este jueves en la región Metropolitana, según adelantó el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada.

Esta semana ha estado marcada por las precipitaciones de diversa intensidad en Santiago y sus alrededores, pero terminará durante esta jornada.

El experto informó que para este día se esperan lluvias de “carácter bastante débil”, que se harán presentes principalmente en comunas del sector oriente como Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina y Puente Alto.





¿A qué hora llueve este jueves en Santiago?

Según el meteorólogo de Chilevisión, la lluvia se hará presente en Santiago en horas de la tarde, pasado el mediodía.

“ Después de las 2 de la tarde y hasta cerca de las 6 o 7, podríamos recibir algunos chubascos dispersos dentro de la región Metropolitana”, detalló.

Andrés Moncada adelantó que será muy poca la caída de agua y se espera cerca de “un milímetro en el Centro de Santiago y hasta 3 milímetros en las comunas del sector oriente”.

“Son precipitaciones bien débiles dentro de la región Metropolitana y que no solamente van a estar presentes en la capital, sino que también en Los Andes, en San Felipe y en Rancagua“, agregó.

El fenómeno responde a que toda la zona está con inestabilidad atmosférica y, por lo tanto, “en la tarde el cielo se va a ir nublando y podríamos recibir estas gotitas al final de la tarde”.