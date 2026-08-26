Lluvias hasta el domingo: Eduardo Sáez revela cuántos milímetros faltan por caer en zona centro sur

En el marco de un sistema frontal que ha dejado fuertes lluvias y tormentas eléctricas, el meteorólogo de Chilevisión entregó el pronóstico para los próximos días.

En CHV Noticias Central, el meteorólogo Eduardo Sáez abordó las lluvias que han afectado a la zona centro sur durante este miércoles y entregó el pronóstico para los próximos días.

De acuerdo con lo explicado por el experto, entre las regiones de O’Higgins y Ñuble las precipitaciones comenzarán a desaparecer, mientras que desde el Biobío hacia el sur se mantendrán durante este jueves.

En la capital, en tanto, la lluvia será más débil e intermitente hacia el domingo. Sin embargo, aún quedan milímetros por caer.

¿Cuántos milímetros faltan por caer en la zona centro sur?

En la región Metropolitana, específicamente en San José de Maipo, han caído 11,5 milímetros y se esperan otros 36 mm.

En San Fernando se han acumulado 13,2 mm y aún faltan 17,5 mm, mientras que en Linares han caído 52,9 mm y se esperan otros 27,6 mm.

En Cobquecura han caído 34,8 mm y faltan 62,3 mm; en Chillán, en tanto, se han acumulado 45,7 mm y se esperan otros 67,6 mm.

Finalmente, en Curanilahue han caído cerca de 60 mm y aún faltan alrededor de 80 mm.