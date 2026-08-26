“¿Estás enojado conmigo?”: Coté López revela inédita conversación con Luis Jiménez tras tenso cruce en Primer Plano
La empresaria confesó que “mi contención toda la vida ha sido Luis”, como parte de su entrevista con Fran García-Huidobro para Primer Plano.
Este viernes, Coté López romperá el silencio tras el escándalo por infidelidad con Luis Jiménez en Primer Plano y contará su verdad tras el tenso llamado que hizo al programa de Chilevisión.
La empresaria le pidió disculpas públicamente a Gala Caldirola y sinceró detalles inéditos de su matrimonio con Jiménez.
La conversación entre Coté López y Luis Jiménez
“No tengo justificación alguna para el daño que yo le hice a ella”, comenzó diciendo María José desde Punta Cana.
En esa misma línea, aseguró que “estaba con tanta rabia adentro, tanta rabia”, y luego admitió que “yo quería hacerle daño a Luis”.
“Mi contención toda la vida ha sido Luis”, comentó momentos más tarde y se sinceró respecto de una conversación que ambos tuvieron.
Al respecto, Cote relató: “Entonces yo le mando un mensaje después y le digo: ¿Estás enojado conmigo?”.
La entrevista completa de Cote López a Primer Plano se emitirá este viernes 28 de agosto a las 22:30 horas, después de CHV Noticias.