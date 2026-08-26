“He llorado de impotencia”: Gianella Marengo preocupa por complicaciones en embarazo de su primer hijo

La influencer confesó los complejos momentos que ha atravesado durante su embarazo, lo que causó alerta entre sus seguidores.

Este miércoles, Gianella Marengo se confesó con sus seguidores en redes sociales y reveló que se encuentra atravesando complicaciones de salud.

La influencer está embarazada de su primer hijo y, en medio de su proceso gestacional, que se acerca a los cinco meses, ha tenido que atravesar tres infartos de miomas.





¿Qué pasó con Gianella Marengo?

“Me ha costado llevar tanta cosa; todo se ve muy normal, pero en este momento estoy pasando por mi tercer episodio de infartos de miomas y no saben el dolor que tengo” , expuso Gianella en Instagram.

Según PubMed Central, un infarto de miomas es “la muerte del tejido de un mioma uterino debido a la interrupción repentina de su suministro de sangre”.

“Al quedarse sin oxígeno y nutrientes, el tejido del tumor benigno se necrosa (muere), lo que desencadena una respuesta inflamatoria aguda y sumamente dolorosa”, explican.

En esa misma línea, Gianella confesó: “He llorado de impotencia y todo, de dolor; he pensado por qué tanto en tan pocos meses”.

Finalmente, Marengo concluyó: “En fin, aquí estoy, poniendo todo de mí para que esto pase más rápido y después sea solo un mal recuerdo”, y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores.

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