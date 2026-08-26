Fiscalía confirma detención de conductor que atropelló y provocó la muerte de Paz Ramírez

La indagatoria fue realizada por el OS9 de Carabineros y la Fiscalía local de Ñuñoa, quienes pudieron dar con el paradero del sujeto involucrado.

Este miércoles, la fiscalía de Ñuñoa-Providencia, confirmó la detención de un ciudadano chileno, sindicado como autor del atropello y muerte de la cineasta Paz Ramírez, hermana de las actrices María José Prieto y Ángela Prieto.

“La detención se produce luego de que la fiscalía de Ñuñoa – Providencia solicitara verbalmente, al 8vo Juzgado de Garantía, la orden de detención”, se indicó.

La indagatoria fue realizada por el OS9 de Carabineros y la Fiscalía local de Ñuñoa, quienes pudieron dar con el paradero del vehículo involucrado y el conductor.

Para este jueves el detenido pasará a control de detención.

Carabineros entregó más detalles

“El detenido está cooperando con la investigación y personal de OS9 está realizando las diligencias correspondientes”, dijo el comandante Mario Ugarte luego de la detención del sujeto en Santiago Centro.

“Los antecedentes que mantenemos es que el vehículo estaría a nombre de esta misma persona… que se dio a la fuga y estuvo dos días en calidad de prófugo”, agregó.

El comandante de Carabineros también indicó que el detenido tenía estacionado el vehículo de manera frontal, por lo cual no se lograba apreciar como había quedado tras el fatal accidente.