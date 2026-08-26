Un ceviche hizo peligrar su vida: La historia de Nicolás Sánchez y su “milagrosa recuperación”

El joven de 20 años, saldría de la lista de prioridad nacional para un trasplante de hígado tras “milagrosa recuperación” en el Hospital Sótero del Río.

Un joven de 20 años, llamado Nicolás Sánchez y quien cursa tercer año de contador auditor, se encuentra internado en la UCI del Hospital Sótero del Río.

Nicolás ingresó de urgencia por una hepatitis fulminante y quedó en lista de prioridad nacional para un trasplante de hígado , aunque ahora su familia habla de una “milagrosa recuperación”.

“Al comienzo se pensaba que era una falla hepática por intoxicación de medicamento, lo cual se descartó con los exámenes que se hicieron”, comenzó declarando su hermana Karla en conversación con CHV Noticias.





Familia asegura que ceviche en feria de Puente Alto le provocó la hepatitis

“El pasado domingo mi hermano se compró un ceviche de salmón en la feria de San Carlos ubicada en las calles Nonato Coo y México en Puente Alto. En la tarde empezó a sentirse mareado y al día siguiente presentó vómitos”, relató Karla.

Debido a esta condición, su familia lo llevó al consultorio Padre Manuel Villaseca de la misma comuna, donde le diagnosticaron gastroenteritis.

Sin embargo, siguió con los mismos síntomas. “Ya el miércoles tenía su cara negra y nuevamente lo llevamos al Cesfam, donde le dieron el mismo diagnóstico, gastroenteritis, y le pusieron medicamento endovenoso y lo mandaron para la casa”, indicó su hermana.

No obstante, la salud de Nicolás empeoró, ya que según cuenta Karla por la noche de ese día vomitó sangre y fue trasladado de urgencia al Hospital Sótero del Río.

“Ahí nos avisan que su hígado estaba mal, que tenía una falla hepática fulminante. Quedó inmediatamente hospitalizado y le hicieron muchos exámenes, donde uno era para ver si correspondía a Hepatitis A (infección viral contagiosa)”, indicó.

Buscando rapidez en el diagnóstico, su familia llevó las muestras de sangre a un centro médico privado, ya que en el Sótero del Río tardaba un poco más y los doctores necesitaban urgentemente los resultados, los cuales salieron positivos a Hepatitis A.

Por este motivo, Nicolás ingresó a la UCI y quedó en lista de prioridad nacional para trasplante de hígado, situación que cambió favorablemente este miércoles.

“Nicolás mejoró milagrosamente”

Este miércoles, en la visita respectiva, la familia de Nicolás recibió del equipo médico la mejor noticia posible.

“Nos dijeron que su hígado avanzó mucho en la recuperación y está bien, sigue en la UCI, pero es probable que lo saquen de la lista de espera de trasplante, porque su hígado mejoró milagrosamente“, relató Karla.

Familia confirmó que la Seremi hizo la denuncia respectiva

La familia de Nicolás confirmó que el hospital se contactó con la Seremi de Salud de la Región Metropolitana para la respectiva denuncia.

“A nosotros, como familia, nos llamaron desde la Seremi porque teníamos que vacunarnos contra la hepatitis y nos hicieron vacunar a todos los menores de edad que tenemos en el domicilio”, indicó Karla.