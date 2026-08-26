“Es un grito desesperado”: Cardenal Chomalí desata debate en redes tras abordar batallas de “farmear aura”

El arzobispo de Santiago lo calificó como un “preocupante fenómeno” e invitó a los jóvenes a “estudiar seriamente y a preparar bien el cuerpo y el alma para servir a los demás”.

El Cardenal de Santiago, Fernando Chomalí, se refirió al fenómeno viral entre los jóvenes chilenos que asisten a batallas de “farmear aura” en la vía pública.

A través de su cuenta de X, el arzobispo calificó la acción como un “grito desesperado por ser vistos, escuchados, valorados, queridos y tomados en cuenta”.

En ese contexto, Chomalí lo comparó con los therians, también una tendencia propia de los adolescentes que tuvo gran popularidad este año.

“Refleja el mismo y preocupante fenómeno. Se sienten solos y de eso se habla poco, lamentablemente”, reflexionó.

Fermear aura es un grito desesperado de los jóvenes por ser vistos, escuchados, valorados, queridos y tomados en cuenta. Una versión distinta de los therians, que refleja el mismo y preocupante fenómeno: ¡muchos jóvenes se sienten solos! Y de eso se habla poco, lamentablemente. — Card. Fernando Chomali (@FernandoChomali) August 26, 2026

Además, este martes Chomalí ya se había dirigido a ellos en sus redes sociales: “Jóvenes: la mejor manera de farmear aura es tomarse la vida con esperanza y alegría”.

“Los invito a estudiar seriamente y a preparar bien el cuerpo y el alma para servir a los demás. ¡Qué mejor que farmear aura pensando en grande y construyendo un país más justo! ¡Aura por y para Chile!”, expresó.

Cardenal Chomalí desata debate por dichos referentes a “farmear aura”

Tras sus dichos, los usuarios respondieron con sus propios análisis del fenómeno popular de “farmear aura”: “Son adolescentes aburridos, como tantas tonteras que se les ha ocurrido a cada generación, chicos perdiendo el tiempo y compartiendo con sus pares, en forma inofensiva”.

“No es un grito desesperado de nada, es una forma de encuentro normal en la juventud. Es maravilloso que esté ocurriendo y hayan salido de detrás de las pantallas para encontrarse con el otro”, comentó otro internauta.

Alguien también planteó que “los jóvenes siempre han buscado sus propias formas de manifestarse. Por nuestra parte, corresponde respetar y no promover prejuicios”.

“No se hacen daño ellos ni a los demás. Es contradictorio criticarlos por vivir encerrados y pegados a una pantalla y ahora que salen al aire libre y tienen interacción, volver a cuestionarlos. Farmear aura no es tan diferente a los torneos callejeros de break dance de los 80″, agregó un usuario.