Adolescente de 17 años en riesgo vital tras ataque con hacha en plena vía pública de Pudahuel

El menor estaba en compañía de su pareja cuando un grupo de tres personas lo atacó con diversas armas blancas. El joven quedó con lesiones de gravedad y se encuentra internado en el Hospital San Juan de Dios.

Un joven de 17 años y su polola de 15 fueron atacados con cuchillos y también con un hacha por al menos tres sujetos, cuando transitaban por la comuna de Pudahuel.

Los hechos quedaron grabados en la cámara de una botillería, donde se ve que los adolescentes iban caminando cuando fueron interceptados por tres hombres y una mujer, todos premunidos de armas blancas, los que comenzaron a golpear al menor y propinarle diversas heridas cortopunzantes.

Debido a las lesiones, el adolescente de 17 años tuvo que ser trasladado al Hospital San Juan de Dios donde permanece internado con riesgo vital.





El padre de esta joven se percató de esta situación e intentó proteger a su hija y también intervenir en esta pelea, pero también resultó lesionado por lo que fue trasladado a un centro asistencial.

Personal del OS9 de Carabineros dio con la detención los tres sujetos que atacaron al adolescente de 17 años y fueron formalizados por los delitos de homicidio frustrado, amenazas y lesiones.

“De acuerdo a lo establecido por OS9, estos sujetos habrían llegado hasta un sector de la comunidad, en la comuna de Pudahuel, lugar en el que atacaron a la víctima con armas blancas y un hacha, con los que le propinaron diversos golpes y cortes en el cuerpo, que actualmente lo mantienen en estado de riesgo vital”, señaló la fiscal Paz Escobar de la Fiscalía Flagrancia Occidente.

Los tres imputados fueron formalizados y se encuentran en prisión preventiva.