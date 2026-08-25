La mejor empanada 2026 está en la capital: Panadería de Santiago se adjudica el primer lugar en tradicional concurso

En una jornada donde el aroma a pino, cebolla y la crujiente masa dorada impregnaron el ambiente, el tradicional concurso de “La Mejor Empanada 2026” de Indupan ha coronado a un nuevo monarca.

La Panadería Antofagasta, ubicada en Santiago Centro, se alzó con el primer lugar del tradicional concurso a “La Mejor Empanada” edición 2026.

El certamen fue organizado por la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan), la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan) y la Revista PanArte y congregó a un jurado experto que evaluó a 15 finalistas.





No se trataba solo del sabor, sino de una evaluación meticulosa que consideraba la calidad de los ingredientes, la consistencia del pino, el punto exacto de la masa, el aroma y, por supuesto, la estética final del producto.

Fue tras una exhaustiva cata a ciegas que la empanada de la Panadería Antofagasta logró destacar, superando a sus competidores en cada categoría y confirmando su maestría culinaria.

La disputa por el podio fue intensa y los aplausos también se extendieron a quienes demostraron un gran nivel. En el segundo lugar, la medalla de plata fue para la Empanadería Don Lucho, mientras que la Panadería Zunino completó el trío de honor, llevándose el tercer lugar.

Sus preparaciones fueron un testimonio de la riqueza de la tradición empanadera en Chile, un legado que se mantiene vivo gracias a la pasión de sus creadores.

El evento no solo celebró a los ganadores, sino que también reconoció el apoyo fundamental de sus auspiciadores, pilares de la industria que contribuyen a mantener la excelencia y la calidad de sus productos nacionales.

Nombres como Maquipan, Collico, Lefersa, La Trigueña, Watts, Industrial, Linderos, Mylpan, Harina Cisne, Heredia y Molinera San Cristóbal fueron mencionados por su crucial colaboración, demostrando que la empanada es un esfuerzo colectivo, una cadena de valor que comienza en la materia prima y culmina en el horno.