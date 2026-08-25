Internación provisoria para adolescente de 14 años que dio muerte a su madre en San Joaquín

Este hecho ocurrió al interior del departamento que ambas compartían y donde la víctima habría recibido varios golpes en la cabeza.

Este martes por la tarde, la Fiscalía Metropolitana Sur indicó a través de redes sociales que el fiscal Ariel Cancino obtuvo la internación provisoria de una adolescente de 14 años que dio muerte a su madre.

Cabe señalar que este hecho ocurrió al interior del departamento que ambas compartían en la comuna de San Joaquín.





La Policía de Investigaciones está a cargo de las indagatorias, donde la menor habría golpeado en reiteradas ocasiones a su madre en la cabeza con un elemento contundente luego de una discusión.