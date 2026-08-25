Bailarina chilena es encontrada muerta en un hotel en Salvador de Bahía

La víctima, de 32 años, había llegado a esa ciudad dos días antes para participar en el FitDance Com 2026, una de las mayores convenciones de danza del mundo.

Una chilena de 32 años, identificada como Silvia Gabriela Gatica Pérez, fue encontrada muerta en un hotel del barrio Rio Vermelho, en Salvador de Bahía, Brasil.

El hecho ocurrió el pasado viernes, cuando la bailarina apenas llevaba dos días en aquella ciudad, donde iba a participar en el FitDance CON 2026, una de las mayores convenciones de danza del mundo.

De acuerdo con lo publicado por el medio local Massa, una amiga de la bailarina afirmó que la víctima sufría de epilepsia y habría presentado una crisis mientras estaba sola en la habitación. Además, su familia indicó que ella no consumía alcohol ni drogas debido a los medicamentos utilizados en el tratamiento de la enfermedad.

Se agregó que Silvia formaba parte de un grupo de más de 30 personas que estaba en Salvador para ensayar una presentación de danza. Durante los preparativos, la bailarina dejó a sus compañeros para volver a la habitación y descansar.





Chilena fue encontrada muerta en su habitación

Tras esto, sus compañeros la fueron a buscar a su habitación y la encontraron inconsciente, por lo que se llamó a equipos de emergencia, quienes constataron que Silvia ya estaba muerta.

A pesar de contar con un antecedente médico, la causa de la muerte aún no ha sido confirmada. Según indicó la Policía Civil de Bahía, inicialmente no se encontraron señales evidentes de violencia en el lugar.

La policía también informó que los equipos están tomando declaraciones a testigos y realizando diligencias para esclarecer las circunstancias del caso, mientras que su familia y amigos realizan los trámites para poder repatriar el cuerpo.