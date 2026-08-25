¿A tu hijo/a le va bien el colegio? Revisa cuánto dinero podrías recibir por el Bono Logro Escolar

Esta ayuda busca beneficiar a familias con alumnos de entre 5° básico y 4° medio con buen rendimiento académico. Revisa monto, posible fecha de pago para este 2026 y si lo recibes.

El Bono Logro Escolar es un importante beneficio que busca reconocer a alumnos y sus familias por sus buenos resultados en el colegio.

Se trata de un aporte que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF), un conjunto de apoyos y transferencias que entrega el Estado a personas que cumplan con ciertos requisitos.

En este caso, apunta específicamente a alumnos de entre 5° básico y 4° medio, durante el año escolar inmediatamente anterior al pago del bono, a familias que pertenezcan al 30% más vulnerable de la población.

Monto del Bono Logro Escolar 2026

El pago del Bono Logro Escolar se efectúa mediante una transferencia a la cuenta bancaria de la persona asignada como beneficiario.

Los montos del beneficio están fijados y definidos por el rango de rendimiento del alumno/a. A continuación, revisa el desglose:

$85.057: Estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% del mejor rendimiento de su promoción.

Estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% del mejor rendimiento de su promoción. $51.036: Estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% del mejor rendimiento de su promoción.





Cabe señalar que, si una familia tiene más de un integrante en algún tramo, los montos se suman.

Por ejemplo, un grupo familiar con dos alumnos en el primer tramo y un tercero que pertenece al segundo tramo recibirá alrededor de $221 mil.

Además, el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría resultar fusionado con los demás beneficios del grupo familiar.

Consulta acá si eres beneficiario del Bono Logro Escolar

Ingresa al sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, escribe el RUT de tu alumno, alumna o la persona que cobra los bonos del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF), su fecha de nacimiento, y haz clic en acceder.

También puedes hacer clic en la siguiente imagen y luego ingresar tu RUT.

¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar? Esta es la posible fecha

Si bien hasta el momento no existe una data definida para el pago del Bono Logro Escolar, se espera que ocurra en las próximas semanas.

Por ejemplo, en 2025, la transferencia se concretó en septiembre.