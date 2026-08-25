PDI detuvo a sujeto acusado de brutal crimen en Recoleta: víctima estaba en silla de ruedas

De acuerdo con la investigación, el imputado habría mantenido una discusión con la víctima, de 38 años y usuario de silla de ruedas, para posteriormente ocasionarle múltiples lesiones cortopunzantes.

La Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI detuvo este martes en la comuna de Huechuraba a un hombre de 36 años, sindicado como autor de un homicidio con arma cortante ocurrido durante la madrugada en Recoleta.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría mantenido una discusión con la víctima, de 38 años y usuario de silla de ruedas, para posteriormente ocasionarle múltiples lesiones cortopunzantes.

Tras el hecho, el sujeto se desplazó por distintas comunas, siendo finalmente ubicado y detenido por detectives de la BH Centro Norte de la PDI.





Vocería del comisario Marcelo Navarro de la BH Centro Norte

El comisario Marcelo Navarro de la BH Centro Norte entregó una vocería al respecto, en la cual indicó que se materializó la detención del imputado.

“La víctima transitaba a bordo de su silla de ruedas, cuando llega el imputado con un cuchillo y le propina múltiples heridas cortantes que hace que la víctima falleciera en el lugar“, indicó.

También agregó que tras ser detenido, el sujeto fue trasladado a dependencias de dicha unidad para ser puesto a control de detención este miércoles.