“Él la coartaba con esto”: Exponen antecedente clave tras la demanda que interpuso Kenita Larraín a Sergio Ader por VIF

La modelo terminó su matrimonio con Ader, el cual duró 11 años. La demanda expone que fue víctima de maltrato habitual durante una década.

Este martes, el periodista Sergio Marabolí expuso un inédito antecedente tras la demanda que interpuso Kenita Larraín en contra de Sergio Ader, con quien estuvo casada 11 años.

La modelo lo acusa de violencia intrafamiliar (VIF), sin embargo, la causa fue derivada a la Fiscalía de Género, debido a que se trataría de maltrato habitual durante 10 años.





¿Qué dijo Sergio Marabolí?

“Muchas fuentes me dicen que (Ader) estaría pensando, al menos en la misma acción legal que señala Kenita; nombra un poco esta intención de él de abandonar el país” , dijo Marabolí en el último capítulo de Plan Perfecto.

En esa misma línea, el periodista expuso que el matrimonio “nunca llega a un acuerdo de separación, ella (Kenita) siempre buscó esto, pero él la coartaba con esto”.

Cabe destacar que durante esta jornada la Fiscalía de Género confirmó que recibió la denuncia derivada desde el Tribunal de Familia.

Finalmente, la causa se mantiene en reserva para proteger a las partes.

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