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Aguas Andinas anuncia cortes de agua por más de 10 horas en comunas de la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en tres comunas, se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, donde en un caso será por hasta 11. 

Para este miércoles 26 de agosto, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Lo Barnechea, Pudahuel y Talagante. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en Santiago

  • Lo Barnechea: Desde las 15:30 horas del martes 25 de agosto hasta las 06:00 del miércoles 26.
  • Pudahuel: Desde las 15:00 horas del miércoles 26 de agosto hasta las 02:00 del jueves 27.
  • Talagante: Desde las 15:30 horas hasta las 19:30 del miércoles 26 de agosto.
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