¿Indirecta para Álvaro Ballero? El ácido mensaje que lanzó María José Reyes en redes sociales

“No siempre es una señal del universo”, aseguró la deportista.

Este martes, María José Reyes lanzó un ácido mensaje sobre las conexiones emocionales entre personas y causó revuelo en redes.

La situación generó que sus seguidores reaccionaran con rapidez e incluso comentaran sus propias reflexiones.





¿Qué dijo María José Reyes?

A través de su cuenta de Instagram, Reyes señaló: “Un día encontrarás a alguien con quien tendrás una química absurda; y es importante que sepas que no significa absolutamente nada”.

En esa misma línea, agregó: “No siempre es una señal del universo”.

“La química no siempre significa destino, amor ni que esa persona tenga que quedarse en nuestra vida (…) Quizás la pregunta no es “¿Esta persona es para mí?”, sino “¿Qué está despertando esta persona en mí?” , escribió una internauta.

Al respecto, Reyes contestó: “¡Ay! Amé tu comentario. Muchas gracias”.

Aunque no detalló hacia quién iba dirigido el escrito, este fue publicado luego de que Álvaro Ballero, su expareja, anunciara su retiro temporal de las redes sociales.

Todo esto tras una serie de polémicas en las últimas semanas donde se involucró tanto a María José como a su exesposa, Ludmila Ksenofontova, e incluso a quien sería su actual pareja, Valentina Schnitzer.

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