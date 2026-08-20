Otra vez: Álvaro Ballero se despide de redes sociales y causa controversia entre seguidores

El ex chico reality recibió nuevas críticas tras anunciar su retiro de internet, sin embargo, algunas fieles seguidores salieron en su defensa. Revisa aquí algunos de los comentarios.

Durante la madrugada de este jueves, Álvaro Ballero anunció en su cuenta de Instagram que se tomará un nuevo receso de las redes sociales debido a las críticas que ha estado recibiendo tras su regreso a la televisión chilena.

Sin embargo, esta decisión fue juzgada desde distintos focos: mientras algunos seguidores lo apoyaron, otros indicaron que debería tomar asesoramiento psicológico.

El adiós de Ballero y la reacción de los usuarios

“Me despido al menos una semana de Instagram. Creo que necesito un respiro de todo esto. Y ustedes de mí. Mucho hate, aunque a veces creo que lo merezco, pero necesito meditar todo esto. Un abrazo grande y bendiciones”, escribió el ex chico reality en su último post.

Esta publicación ha sumado más de 600 comentarios al término de la nota, sin embargo, Ballero recibió todo tipo de mensajes entre acusaciones y palabras de consuelo.

“Vistima”, “menos mal te pegaste la cachá, pero toma el cierre como indefinido“, “por fin, aprovecha de ir al psiquiatra” y “tres doritos más tarde…”, fueron algunos de los mensajes negativos que le dejaron.

Por el contrario, algunas seguidoras le comentaron: “No… te extrañaré, pero todo sea por tu bienestar personal y se entiende“, “la gente se siente con la libertad de juzgarte Álvaro, un descanso de tanta gente“, “qué onda la gente que no le gusta que lo deje de seguir y listo, cuál es la idea de venir a descargarse aquí” y “despeja tu mente y todo puede volver a la normalidad”.