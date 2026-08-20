“No estoy enamorado de ella”: Luis Jiménez reconoce infidelidad a Gala Caldirola y arremete contra Cote López

El exfutbolista pidió perdón y aseguró que tampoco existe una relación personal con Cote López, con quien fue infiel a Gala.

Este jueves, Luis Jiménez rompió el silencio en redes sociales, reconoció la infidelidad a Gala Caldirola con Cote López y arremetió contra esta última.

El exfutbolista pidió perdón a la modelo, admitió que traicionó su confianza y expuso que no existe una relación personal con López.





¿Qué dijo Luis Jiménez?

Luego de que Gala revelara una pedida de matrimonio que Luis le hizo en París, el exfutbolista utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso comunicado.

En él, mencionó: “Quiero asumir públicamente algo de lo que soy completamente responsable. Traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente”.

En esa misma línea, agregó: “No tengo excusas ni quiero justificar lo que hice. Tomé decisiones que le causaron un dolor que nunca debió venir de mí”.

Además, se refirió a la infidelidad con Cote López y arremetió contra ella: “También quiero ser claro respecto de la persona con la que fui infiel. No estoy enamorado de ella y tampoco tengo ningún sentimiento romántico hacia ella”.

“No existe ni existirá una relación sentimental entre nosotros. Esa posibilidad está completamente descartada”, aseguró.

Asimismo, expuso que “hoy tampoco existe una relación personal entre nosotros. Por ser la madre de mis hijos, cualquier comunicación que exista será únicamente la necesaria y por los canales que correspondan”.

Jiménez le pidió disculpas a Gala, a las familias de ambos y admitió su responsabilidad: “Sé que pedir perdón no es suficiente. Esto no se repara con palabras”.

“Me toca hacerme cargo, respetar sus tiempos y sus decisiones, y trabajar en mí de verdad para entender por qué llegué a esto y no volver a repetirlo”, comentó el exfutbolista.

Jiménez aseguró que no busca justificarse, recalcando que son sus actos los que deben hablar por él y dedicó un mensaje a Gala.

“Quiero agradecerle por todo lo que me dio, por lo que compartimos, por su cariño, su forma de ser y por todo lo bueno que dejó en mi vida y en la de quienes me rodean”, indicó.

“Perdón. Lo siento”, concluyó.

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