“Nunca me arrepentiré…”: El emotivo mensaje de Gala Caldirola tras quiebre sentimental con Luis Jiménez

La modelo llegó durante la madrugada de este jueves a Chile, luego de una presunta infidelidad de Luis Jiménez hacia ella con Cote López, su exesposa.

Durante la madrugada de este jueves, Gala Caldirola arribó a Chile luego de que se confirmara el término de su relación con Luis Jiménez.

Según detallan los primeros antecedentes, el quiebre sentimental se habría provocado por una presunta infidelidad de Luis a Gala con su exesposa, Cote López, quien le habría contado los hechos a Caldirola mientras estaba de viaje en Qatar.





¿Qué dijo Gala Caldirola?

Al respecto, tras volver a Chile junto a su hija, Gala señaló en su cuenta de Instagram: “Nunca me arrepentiré de ser una buena persona”.

En esa misma línea, la modelo compartió una tarjeta que le escribieron los tripulantes de cabina del vuelo, la cual contenía un emotivo mensaje.

“Cada día es una nueva oportunidad para mostrarle tu bella sonrisa al mundo. Sigue brillando siempre ¡Que llegues bien a casa! Con cariño, tu tripulación”, indicaron.

Finalmente, Gala se reunió con sus amigos más cercanos, entre los que se encontraba Suro Solar, quien confirmó el quiebre y que además señaló: “La familia que decidimos y volveríamos a elegir”.

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