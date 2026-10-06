Oposición exige salida de Zaliasnik tras confirmarse que es imputado en Caso Audios

La presión surgió luego de que la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, afirmara el embajador de Chile en Israel aparece como imputado en una de las aristas derivadas del denominado Caso Audios.

La oposición intensificó sus cuestionamientos al gobierno y pidió la salida del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik.

La avanzada se da luego de que Fiscalía confirmara que el diplomático figura como imputado en una investigación por eventuales irregularidades vinculadas a nombramientos judiciales.

La información fue confirmada este martes por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien señaló que Zaliasnik aparece como imputado en una de las aristas derivadas del denominado Caso Audios.





Sin embargo, la persecutora precisó que la investigación aún no ha sido formalizada ante un tribunal.

“Es conocido que tiene calidad de imputado, pero esas causas no están formalizadas”, declaró.

Presión por salida de Gabriel Zaliasnik

La bancada del Partido Comunista e Independientes exigió “la renuncia inmediata de Gabriel Zaliasnik”.

“Es políticamente inaceptable que el gobierno mantenga como representante de Chile a una persona cuya calidad de imputado ha sido confirmada por la Fiscalía en una investigación sobre eventuales irregularidades en nombramientos judiciales”, señalaron desde el comité.

En esa línea, apuntaron a que “el presidente Kast y Cancillería deben responder por su permanencia en el cargo”.

Mientras tanto, desde el Frente Amplio, la diputada y jefa de bancada, Emilia Schneider, señaló que “hoy se cruza una nueva línea. El embajador Zaliasnik, según confirmó la Fiscalía, está en calidad de imputado en una causa vinculada al nombramiento de jueces, tras ser mencionado por el mismísimo Luis Hermosilla”.

En ese sentido y aludiendo a su facultad como autoridad, le exigió al presidente Kast “que lo saque de su cargo, porque es insostenible tener representando a nuestro país no solo a un promotor de los intereses de un Estado genocida, sino también a una persona que está reñida con la justicia”.