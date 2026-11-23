23/ 11/ 2026 14:15

“Nuestra ruta no tiene las mejores condiciones”: seis nuevas muertes se suman a fatídico historial de tragedias en la Ruta 5 Sur

Esta tarde serán entregados los cuerpos de la familia que perdió la vida tras el trágico accidente en la Ruta 5 Sur en Chiloé. En conversación con CHV Noticias, Fernando Bórquez, delegado presidencial provincial de Chiloé, afirmó: “Es una tragedia, la hemos tratado hace mucho tiempo, sobre todo nuestra ruta, que no tiene las mejores condiciones y no tenemos un clima favorable”.