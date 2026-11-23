Se trata de “Kukugamer”, una adulta mayor de Puente Alto que acumula una comunidad de más de 159 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Patricia Abarca, más conocida en redes como “Kukugamer” compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales sobre qué significa ser una abuela gamer con una comunidad que acumula más de 159 mil seguidores en Instagram.

Fue durante la pandemia que la adulta mayor decidió empezar a jugar videojuegos y transmitir a través de Twitch sus partidas. Con el tiempo, empezó a hacerse conocida en el mundo del streaming, en especial por su edad y su pasión por el “God of War: Ragnarök”.

Según relató la influencer, hasta su doctor le ha dicho que debería juntarse con personas de su edad, sin embargo, ella celebra la comunidad que ha construido en internet y responde: “¿Cree que será mejor que esto?”.

La reflexión de la abuela gamer

“Imagínense, gente, y se lo digo para que lo tengan presente con sus cercanos y con sus familias. Cuando somos abuelos, lo único que sabemos en la vida es que vamos perdiendo , solo vamos perdiendo”, comenzó diciendo en el registro, que ya acumula más de 98 mil “me gusta”.

“Se va la familia, probablemente se va la pareja, dejamos de trabajar, nos volvemos inútiles, nos volvemos, eh, invisibles para muchas cosas, para la sociedad, porque ya no somos generadores de nada”, continúa.

En esa línea, destacó que “a esta altura de mi vida, lograr ser visible para una comunidad, y que todavía es una comunidad gamer, siento que llené mi espacio, llené todo lo que me queda de vida en un… en una compañía que no podría ser mejor”.

“En serio, cuando yo voy al médico me dicen: ‘Señora, vaya a juntarse con los de su edad, métase a un grupo de tejido, de lectura, vaya a caminar’. Perdón, ¿usted cree que va a ser mejor que esto que estoy viviendo?”, cerró.