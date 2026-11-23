La modelo brasilera tenía una relación amorosa con Anthony Newman Luksic, contra quien lanzó graves acusaciones durante el fin de semana.

Este lunes, Julia Fernándes tomó una drástica decisión y cerró su cuenta de Instagram tras las graves acusaciones que lanzó sobre su expareja, Anthony Newman Luksic.

Durante el fin de semana, la modelo brasilera había asegurado que temía por su vida, responsabilizando a Anthony, y luego aseguró que todo estaba bien.





¿Qué dijo Julia Fernándes?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Julia escribió: “Tengo miedo. Tengo miedo por mi carrera y por mi vida”.

En esa misma línea, agregó: “Terminé con mi actual pareja hace 2 días, cuando descubrí una más de sus infidelidades, pero durante todo este año juntos descubrí cosas muy graves que hizo no solo a mí, sino a otras mujeres”.

Respecto del contenido, Julia expuso que se trataba de “fotos, vídeos, etcétera. Dejo esta carta porque ayer él trató de llevar mi celular y no me devuelve la llave de mi casa. Temo por mí, tengo miedo”.

“Anthony Newman Luksic: Juro no contar tus monstruosidades, no quiero tu dinero, pero, por favor, déjame en paz”, pidió Fernándes, quien alertó a sus seguidores.

Horas después, Fernándes aseguró que “está todo bien. No me pasará nada. Gracias por la preocupación de todos” y decidió eliminar su perfil de Instagram.

Julia y Anthony hicieron público su romance en septiembre de este año, instancia en que la modelo aclaró que llevaban 10 meses juntos, por lo que la relación terminó al cumplir cerca de un año.

Finalmente, Anthony es el hijo de Marie Gabrielle Luksic, hermana por parte de padre de Andrónico Luksic Craig.

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