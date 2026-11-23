El futbolista de Deportes Concepción aseguró que “hubo un malentendido”, tras ser detenido por estacionarse en un lugar no habilitado.

Sabrina Sosa lanzó sus descargos en redes sociales tras la detención de su esposo, Joaquín Montecinos, este domingo.

El procedimiento policial que involucró al futbolista de Deportes Concepción ocurrió tras el partido contra Huachipato en Talcahuano.





El descargo de Sabrina Sosa

“Una locura, pero bueno. Si bien fue un malentendido, el mal rato lo pasamos igual” , dijo Sabrina en su cuenta de Instagram, tras compartir el comunicado de su esposo.

Esto, tras los primeros antecedentes que apuntaban a que Montecinos estaba estacionado en un lugar no habilitado, tomándose fotos con los hinchas.

En ese contexto, se habría negado a un control de identidad y demoró la salida de su vehículo, siendo detenido a unas cuadras del estadio.

“Hubo un malentendido con un carabinero. Él estaba haciendo su trabajo como corresponde”, reconoció Joaquín en Instagram, admitiendo también que estaba estacionado en un lugar no habilitado para ello.

Finalmente, el futbolista agradeció “de corazón a todos los hinchas que me enviaron sus mensajes y se preocuparon por mí. Ya está todo bien y estoy en casa junto a mi familia”, cerró.

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