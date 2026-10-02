“Te fuiste en mis brazos”: Joaquín Montecinos y Sabrina Sosa atraviesan dolorosa pérdida familiar

La noticia remeció a los seguidores de la pareja, quienes enviaron sus condolencias, pero también contaron sus propias experiencias, donde destacaron el dolor que se siente perder a una mascota.

Este viernes, Joaquín Montecinos y Sabrina Sosa confirmaron la muerte de Tigger, su gato, cuyo estado de salud había empeorado en los últimos días.

Con una desgarradora imagen y una serie de recuerdos en sus cuentas de Instagram, el futbolista reveló que el gato estaba atravesando por mucho dolor.





Joaquín Montecinos y Sabrina Sosa enfrentan pérdida familiar

“Hoy tomé la decisión más difícil de mi vida. Vivir esta despedida tan repentina me partió el alma. Hoy fue uno de esos días que jamás quisiera volver a vivir”, comentó Joaquín.

En esa misma línea, el futbolista agregó: “Verte sufrir de dolor después de la vida tan hermosa que tuviste no era sano para ti ni para todos los que te amamos”.

Montecinos recordó el momento en que su fiel amigo llegó a casa en marzo de 2021 y lo inexperto que se sentía sobre los cuidados de una mascota, destacando que Tigger le enseñó muchas cosas.

“Lo mejor, sin duda, fue tener esa conexión de padre e hijo”, comentó Joaquín, quien además reconoció que su gatito estuvo presente en las etapas más importantes de su vida, tanto personal como laboralmente.

Por otro lado, el futbolista reconoció: “Me parte el alma dejarte partir. Teníamos tanto por vivir. Gio solo quería tenerte y jugar contigo un poquito más, agarrarte de los pelos y pedirte que te acercaras cada vez que te veía”.

Montecinos agradeció a su pequeño amigo y agregó: “Prometo nunca olvidarte (…) Hoy te fuiste en mis brazos, en el lugar donde más nos gustaba estar y disfrutar; nuestro lugar seguro (…) Nunca te irás de mí”.

Sabrina Sosa también se hizo presente en la publicación y escribió: “Un día muy difícil, pero lleno de amor, en familia, para despedir a un integrante nuestro. Te vamos a extrañar, Tigger. Se fue tranquilo, junto a nosotros”.

La noticia remeció a los seguidores de la pareja, quienes enviaron sus condolencias, pero también contaron sus propias experiencias, donde destacaron el dolor que se siente perder a una mascota.

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