02/ 10/ 2026 07:44

Colisión múltiple en Huechuraba: Desperfectos técnicos de un camión habrían provocado el fatal accidente

Durante la tarde de este jueves se produjo una colisión múltiple en el sector de La Pirámide en Huechuraba. Al respecto, una persona murió y aumentaron a 6 las personas lesionadas. Tres vehículos se volcaron y hubo 9 automóviles involucrados en total. Al respecto, los primeros antecedentes apuntan a que el impacto fue provocado por un camión de alto tonelaje que iba con carga y, por desperfectos técnicos del vehículo, el conductor no habría podido frenar a tiempo, impactando a quienes iban delante de él.