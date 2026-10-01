WhatsApp comienza a cobrar por mensajes enviados: Quiénes deberán pagar en la app desde octubre

Meta actualizó sus tarifas para casi todos los usuarios de Whatsapp Business: ahora, las empresas que utilicen el modelo API deberán pagar por cada mensaje enviado. Revisa aquí los detalles.

A partir de este jueves 1 de octubre, WhatsApp Business comenzará a implementar un nuevo sistema de cobro para determinadas empresas que ocupan la plataforma para comunicarse con sus clientes.

Hasta ahora, el cambio no aplicará a todos los usuarios, sino específicamente a quienes utilizan WhatsApp Business Platform, también conocida como API de WhatsApp Business.

Quiénes tendrán que pagar por usar Whatsapp

Es importante mencionar que, además de que el cobro no será para todos los usuarios, cada número empresarial tendrá un límite de 1.000 mensajes de servicio gratuitos al mes.

Por lo tanto, el cobro regirá para aquellas compañías que utilizan integraciones con sistemas de atención al cliente , CRM, chatbots o herramientas de automatización, una vez hayan superado el límite gratuito.





¿Cuánto costarán los mensajes?

El valor dependerá del mercado y de la categoría del mensaje, por lo que, de momento, no se ha dado a conocer una tarifa única aplicable a todos los países.

En Chile, algunas estimaciones situarían el eventual costo por mensaje adicional en un rango de entre $15 y $22 , aunque podría variar de acuerdo con las condiciones de Meta.

El cambio no significa que WhatsApp haya comenzado a cobrar por chatear de manera normal, sino que modifica las condiciones de uso de sus herramientas empresariales.

¿Qué pasará con los usuarios de WhatsApp?

Por último, es necesario aclarar que los usuarios normales de WhatsApp, y quienes utilizan la aplicación para conversar con amigos, cercanos y familiares, no tendrán que pagar monto alguno .

Por lo tanto, la compañía no cobrará dinero por los mensajes personales, sino que modificará las condiciones de uso de determinadas herramientas destinadas a empresas.