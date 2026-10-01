01/ 10/ 2026 21:42

La fallida ejecución que remece a EEUU: Condenada a muerte sobrevivió a dos inyecciones letales

Christa Gail Pike, la única mujer que se encontraba en el corredor de la muerte de Tennessee, Estados Unidos, permanece en estado crítico tras sobrevivir a un intento de ejecución por inyección letal realizado este miércoles. La mujer de 50 años recibió dos dosis de pentobarbital, pero continuó con vida y fue trasladada a un centro médico, luego de un procedimiento en el que testigos reportaron dificultades para establecer una vía intravenosa y que Pike continuaba respirando incluso después de la segunda dosis.