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La fallida ejecución que remece a EEUU: Condenada a muerte sobrevivió a dos inyecciones letales

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Christa Gail Pike, la única mujer que se encontraba en el corredor de la muerte de Tennessee, Estados Unidos, permanece en estado crítico tras sobrevivir a un intento de ejecución por inyección letal realizado este miércoles. La mujer de 50 años recibió dos dosis de pentobarbital, pero continuó con vida y fue trasladada a un centro médico, luego de un procedimiento en el que testigos reportaron dificultades para establecer una vía intravenosa y que Pike continuaba respirando incluso después de la segunda dosis.

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